Unterföhring (ots) -- Mit Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann ab 14.00 Uhr am Samstagnachmittag- "100% Meijer" künftig am Samstag bei "tipico Countdown" und "Alle Spiele, alle Tore"- Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom "tipico Topspiel der Woche" aus dem Stadion an der Alten Försterei- "Sky90" am Sonntagabend ab 18.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga unter anderem mit Stefan Reuter, Friedhelm Funkel sowie Sky Experte Lothar Matthäus- Ab 16.30 Uhr alles rund um die Sonntagsspiele in "Dein Fußball Sonntag - Die Bundesliga Show" mit den "Highlights XXL"- Die 2. Bundesliga (https://www.sky.de/sport/fussball/2-bundesliga) live: alle Partien des 5. Spieltags am Wochenende live, unter anderem Hamburger SV gegen SV Darmstadt 98 am Freitag und Hansa Rostock gegen FC St. Pauli am Sonntag exklusiv- Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf am Samstagabend live mit Sky Experte Torsten Mattuschka und Stefan Hempel- Höchster Übertragungsstandard: UHD-HDR und jetzt auch Dolby Atmos bei allen Topspielen, Zusatzfunktion "Was hab' ich verpasst" und "Meine Konferenz"- Das beste TV-Erlebnis: Borussia Dortmund gegen Werder Bremen, 1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig und Eintracht Braunschweig gegen Fortuna Düsseldorf jeweils in UHD (https://www.sky.de/uhd-187698) HDR- "DFL Spezial Report: Sadio Mane" am Donnerstag um 19.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga- "BVB 09 - Stories who we are - Folge 1 mit Edin Terzic" am Donnerstag um 21.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga- "Meine Geschichte - das Leben von Timo Baumgartl" am Freitag um 21.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga- Die Bundesliga live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA)Unterföhring, 18. August 2022 - BVB-Trainer Edin Terzic bewies im Breisgau ein glückliches Händchen, wechselte er schließlich mit Jamie Bynoe-Gittens, Youssoufa Moukoko und Marius Wolf gleich drei Torschützen ein, die das Spiel in der Schlussviertelstunde gegen den SC Freiburg noch drehten. So stand am Ende ein hart umkämpfter 3:1-Auswärtssieg, der die Borussia in den nächsten Wochen beflügeln soll. Gegen den kommenden Gegner Werder Bremen ist es gut möglich, dass mindestens einer der Torschützen dann von Beginn an auflaufen darf. Marius Wolf etwa, der die rechte Seite, auf der zuvor Rechtsverteidiger Thomas Meunier keinen guten Tag erwischte, deutlich belebte. Während die Schwarzgelben in den ersten beiden Spielen zwei Siege einfuhren, spielte Bremen beide Male Remis. Sowohl der Saisonauftakt gegen den VfL Wolfsburg als auch die Partie gegen Stuttgart endeten 2:2. Gegen den VfB erzielte der Aufsteiger erst in der 95. Minute - dank des kurz zuvor eingewechselten Oliver Burke - noch den Ausgleichstreffer und feierte im ersten Heimspiel nach Rückkehr in die Bundesliga einen glücklichen Punkt.Sky überträgt ab 14.00 Uhr den kompletten Bundesliga-Samstag live und exklusiv. Moderator Michael Leopold begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer zur Primetime des deutschen Fußballs im "tipico Countdown" und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Unter anderem gastiert der FC Schalke 04 beim VfL Wolfsburg und im Baden-Württemberg-Derby treffen Stuttgart und Freiburg aufeinander.Alle fünf Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Zur Einstimmung auf den Bundesliga-Samstag widmet sich bereits am Donnerstagabend um 20.00 Uhr "Matchplan" dem Duell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Hannes Wolf den BVB, während Marcel Koller seinen Plan aus Sicht der Bremer präsentiert.Union Berlin empfängt die noch sieglosen Leipziger im "tipico Topspiel der Woche"Sowohl beim VfB Stuttgart als auch im Heimspiel gegen den 1. FC Köln kam RB Leipzig nicht über ein Unentschieden hinaus, weshalb die Elf von RB-Trainer Domenico Tedesco gegen Union nun unbedingt die ersten drei Punkte einfahren will, um einen absoluten Fehlstart zu vermeiden. Immerhin profitiert der amtierende Pokalsieger bereits von der Qualität seines jüngsten Neuzugangs Timo Werner. Der 26-jährige Nationalspieler traf gleich mit seinem ersten Torschuss, wenn auch unter großer Mithilfe des Kölner Torwarts Schwäbe. Ob er auch gegen den 1. FC Union, der zum Saisonauftakt Stadtrivale Hertha BSC mit 3:1 nach Hause schickte und anschließend aus Mainz einen Punkt mitnahm, treffen wird?Ab 17.30 Uhr begrüßen die neue Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer aus dem Stadion an der Alten Försterei. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an."Bundesliga - Deine Vorschau" am Freitag mit den Highlights des FreitagabendspielsEingeläutet wird das Bundesliga-Wochenende bei Sky am Freitagabend ab 21.30 Uhr in "Bundesliga - Deine Vorschau", in der Moderatorin Nele Schenker mit Reinhold Yabo den anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22.30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC."Sky90" mit Stefan Reuter, Friedhelm Funkel und Lothar Matthäus am Sonntag um 18.00 UhrDie Spiele des Samstags, insbesondere das Topspiel am Abend, stehen auch am Tag danach bei "Sky90" im Fokus. Ab 18.00 Uhr begrüßt am Sonntag Moderator Patrick Wasserziehr dieses Mal u.a. Stefan Reuter, Friedhelm Funkel sowie Sky Experte Lothar Matthäus."Dein Fußball Sonntag - Die Bundesliga Show" mit den Highlights der SonntagsspieleNach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Bundesliga beginnt um 16.30 Uhr "Dein Fußball Sonntag - Die Show" mit Yannick Erkenbrecher und Manuel Baum, in deren Verlauf in "Highlights XXL" direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der beiden Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden - schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17.30 Uhr gibt es die Highlights von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln und um 19.30 Uhr die Zusammenfassung der Partie zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München.In "2. Liga - 1. Sahne" wird zuvor nochmals der Spieltag der 2. Bundesliga analysiert und abgerundet.Alles an einem Ort: durch die Kooperation mit DAZN können Sky Q Kunden die Bundesliga auch am Freitag und Sonntag live über ihren Sky Receiver sehenSky Kunden, die noch mehr wollen, können durch die erweiterte Kooperation zwischen Sky und DAZN ab sofort ihr DAZN-Abonnement bequem über Sky buchen und das beste Sportangebot an einem Ort und auf einer Rechnung genießen: mit unter anderem der Bundesliga, 2. Bundesliga, der Premier League, dem DFB-Pokal und der Formel 1 bei Sky sowie der Bundesliga am Freitag und Sonntag, der UEFA Champions League, der spanischen La Liga und US-Sport auf DAZN - alles auf einer Plattform.Sky Kunden, die DAZN über Sky buchen, genießen das Beste von DAZN auf den zwei linearen DAZN-TV-Kanälen DAZN1 und DAZN2, die die besten Live-Inhalte von DAZN zeigen und auf allen Sky Receivern verfügbar sind, einschließlich Sky Q, Sky+ und der Sky Q Mini Box.Über die DAZN-App auf Sky Q erhalten Kunden, die DAZN über Sky buchen, eine noch größere Auswahl an spannenden Live-Sport-Events und können dort alle DAZN-Inhalte sehen.Das beste TV-Erlebnis beim Bundesliga-Topspiel: UHD/HDR, Dolby Atmos, "Was hab ich verpasst?"-Funktion und Tactical FeedAn jedem Spieltag dürfen sich Sky Q Kunden auf spezielle Features freuen, mit denen sie die Bundesliga-Spiele am "Super Samstag" auf besondere Art und Weise erleben können. U.a. bietet Sky das Topspiel in bester UHD-HDR-Bildqualität an. Mit der "Was hab' ich verpasst?"-Funktion haben die Fans die Möglichkeit, Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abzurufen, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen. Darüber hinaus stehen auf Sky Q die meisten Formate, Highlight-Sendungen und viele weitere Inhalte auch auf Abruf zur Verfügung.Seit dieser Bundesliga-Saison geht Sky noch einen Schritt weiter und überträgt das "tipico Topspiel der Woche" auch mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®. Damit ist Sky der erste Sender in Deutschland, der mit der Unterstützung der DFL bei einer Live-Sport-Übertragung Dolby Atmos zum Zuschauer bringt.Mit Sky Q live dabei seinDie Bundesliga-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Bundesliga live erleben mit WOWMit WOW können Fans die Bundesliga-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de (https://skyticket.sky.de/)). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.Der 3. Bundesliga-Spieltag bei SkyDonnerstag:19.30 Uhr: "2. Bundesliga - Deine Vorschau" auf Sky Sport News19.30 Uhr: DFL Spezial Report: Sadio Mane auf Sky Sport Bundesliga20.00 Uhr: "Matchplan" mit Borussia Dortmund (Hannes Wolf) - Werder Bremen (Marcel Koller) auf Sky Sport Bundesliga21.00 Uhr: BVB 09 - Stories who we are - Folge 1 mit Edin Terzic auf Sky Sport BundesligaFreitag:18.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 321.00 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Timo Baumgartl" auf Sky Sport Bundesliga21.30 Uhr: "Bundesliga - Deine Vorschau" auf Sky Sport Bundesliga22.30 Uhr: "Highlights XXL" mit Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC auf Sky Sport BundesligaSuper Samstag:12.30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 514.00 Uhr: "tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event15.15 Uhr: Borussia Dortmund - Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD15.25 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 315.25 Uhr: VfB Stuttgart - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 415.25 Uhr: Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 515.25 Uhr: FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 617.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 217.30 Uhr: "tipico Topspiel der Woche" 1. FC Union Berlin - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 320.00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel Eintracht Braunschweig gegen Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event21.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport BundesligaSuper Sonntag:13.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 616.00 - 16.30 Uhr: 2. Liga - "1. Sahne: Dein Rückblick" auf Sky Sport Bundesliga16.30 - 20.15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Bundesliga Show" auf Sky Sport Bundesliga17.30 - 18.00 Uhr: "Highlights XXL" mit Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga18.00 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga19.30 - 20.00 Uhr: "Highlights XXL" mit VfL Bochum - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga23.00 Uhr: "Bundesliga kompakt" auf Sky Sport BundesligaMontag:18.30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann und Fuss" auf Sky Sport BundesligaÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5300708