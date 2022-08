Die Aktien von Bed Bath & Beyond befinden sich im freien Fall. Der Top-Investor Ryan Cohen hat sich von seiner Beteiligung an dem Einzelhandelsunternehmen getrennt. Analysten sehen aber noch größeres Abwärtspotenzial.

Ryan Cohens RC Ventures verkaufte am Dienstag und Mittwoch Millionen von Bed Bath & Beyond-Aktien zu einer Preisspanne von 18,68 bis 29,21 US-Dollar, wie aus einer Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hervorgeht.

Cohen, der Chewy mitbegründet hat und Vorstandsvorsitzender von Gamestop ist, kaufte Anfang des Jahres mehr als sieben Millionen Aktien und Kaufoptionen von Bed Bath & Beyond zu einem Durchschnittspreis von etwa 15,34 US-Dollar pro Aktie. Nach Berechnungen von CNBC hat Cohen mit dem Handel von Bed Bath & Beyond-Stammaktien rund 59 Millionen US-Dollar vor Maklergebühren verdient. Möglicherweise hat er zusätzliche Gewinne mit den Optionen erzielt.

Die Investmentfirma Wedbush stufte Bed Bath & Beyond aufgrund des Aktienverkaufs von Ryan Cohen von "Neutral" auf "Underperform" herab und prognostiziert ein Kursziel von fünf US-Dollar.

Investoren sollten dem Beispiel von Ryan Cohen folgen und sich von Bed Bath & Beyond trennen, da das Unternehmen einer ungewissen Zukunft entgegensieht, so Wedbush.

Analyst Seth Basham sagte, dass die Bewertung des Unternehmens an der Börse nicht mit den Fundamentaldaten übereinstimme, was ein Abwärtsrisiko für die Aktionäre darstelle, selbst wenn Bed Bath & Beyond eine Trendwende schaffen könne.

"BBBY befindet sich in einer wenig beneidenswerten Lage, da es mit starken Marktanteilsverlusten, einem Überangebot an Lagerbeständen und schwindenden Barreserven konfrontiert ist. Diese Probleme schnell zu beheben, wird eine Herausforderung sein, insbesondere angesichts der schwachen Nachfrage, des anhaltenden rapiden Umsatzrückgangs und der schwachen Bilanz, was die Aussichten des Unternehmens erheblich gefährdet", so Basham.

Das durchschnittliche Analysten-Rating für die Meme-Aktie lautet "Reduzieren" und impliziert nach dem Crash noch immer ein Abwärtspotenzial von rund 76 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0758961009,US36467W1099,US16679L1098