Es ist erneut kein schöner Handelstag für deutsche Börsianer. Nach dem starken Rücksetzer am Mittwoch und der leichten Erholung gestern steht der DAX am Freitag wieder unter Abgabedruck. Vor allem der enorm starke Anstieg der Erzeugerpreise in Deutschland macht die Anleger nervös. Die Charttechnik tut ihr Übriges.In Deutschland stiegen die Preise auf Herstellerebene im Juli um 37,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das ist deutlich mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...