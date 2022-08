Nach der rapiden Talfahrt im ersten Halbjahr hat sich die Lage bei Siemens Healthineers inzwischen etwas beruhigt. Auch die deutlichen Ausschläge nach den Zahlen hat der DAX-Titel verkraftet, doch die Situation in der Medizintechnikbranche bleibt kompliziert. Für JPMorgan kommt Healthineers damit aber noch am besten klar.Abgesehen von der Corona-Pandemie sei das zweite Quartal mit zahlreichen Gewinnwarnungen das schlimmste gewesen, an das er sich erinnern könne, fand Analyst David Adlington in seiner ...

