Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Aufgrund des Feiertages (Mariä Himmelfahrt) blieben die Märkte am Montag in vielen europäischen Ländern geschlossen, so die Analysten der Helaba.Danach sei jedoch eine eindrucksvolle Belebung des Primärmarktes für erstrangig unbesicherte Bankanleihen zu beobachten gewesen. Die Blackout-Periode aufgrund der Berichtssaison sei weitgehend beendet und auch die Sommerpause scheine früher als sonst als limitierender Faktor an Einfluss zu verlieren. ...

