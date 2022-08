Die Aktie von Steinhoff hat einige schwere Tage hinter sich. Seit einer kleinen Ewigkeit warten die Investoren vergeblich auf Neuigkeiten von dem schwer kriselnden Konzern. Jeder weitere Tag ohne Nachrichten schien die Skepsis in die Höhe und den Aktienkurs in die Tiefe zu treiben.Letztlich fiel Steinhoff (NL0011375019) unlängst unter die charttechnisch wichtige Marke von 0,15 Euro und eigentlich war dort schon mit dem nächsten tiefen Fall in Richtung 0,12 Euro zu rechnen. Ganz so weit wollten es die Bullen aber nicht kommen lassen. Es gelang ihnen, den Titel ...

