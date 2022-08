NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen im Rückblick auf den Quartalsbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Obwohl der Zahlungsabwickler hinsichtlich des operativen Ergebnisses enttäuscht habe, unterstrichen die Ergebnisse doch das robuste Geschäftsmodell, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Adyens Wachstumsvorteil im Vergleich zu anderen börsennotiertenden Wettbewerbern bleibe bestehen./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 21:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012969182

ADYEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de