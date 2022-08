Im dritten, durch die Covid-19-Pandemie belasteten Geschäftsjahr 2021/2022 erwirtschaftete Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092) eine um EUR 98,3 Mio. verbesserte Bruttokonzerngesamtleistung in Höhe von EUR 456,9 und einen um EUR 17,4 Mio. erhöhten Konzernumsatz in Höhe von EUR 351,6. Das Konzernergebnis verbesserte sich im Geschäftsjahr 2021/2022 um EUR 37,7 Mio. auf EUR -35,1 Mio. Borussia Dortmund erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 (01.07.2021 - 30.06.2022) Umsatzerlöse in Höhe von EUR 351,6 Mio. (Vorjahr EUR 334,2 Mio.). Die Bruttokonzerngesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich ...

