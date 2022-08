Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts der anhaltend kritischen Lage an der Inflationsfront dürfte die EZB Konjunktursorgen hintenanstellen, so die Analysten der Helaba.Seit der letzten Sitzung hätten sich die Mitglieder des EZB-Rats mit Aussagen weitgehend zurückgehalten. Kürzlich habe sich jedoch Isabel Schnabel mit einem Interview zurückgemeldet und dabei bekräftigt, dass die EZB trotz absehbarer Konjunkturabkühlung an dem eingeschlagenen restriktiven Kurs festhalte. Selbst eine Anhebung um 50 Basispunkte bei der nächsten Sitzung des EZB-Rats am 8. September scheine eine Option zu sein. Allerdings dürften hier die Tauben im Rat ein gewichtiges Wort mitsprechen. ...

