Mit Kursen um 10 Euro ist die Aktie der Deutschen Konsum REIT-AG bis auf das Niveau von Anfang 2019 zurückgefallen. Das verwundert schon deshalb, weil das auf Supermärkte und Nahversorgungszentren spezialisierte Immobilienunternehmen allein wegen seiner Größe früher regelmäßig als Top-Pick in dem Sektor galt. Im Interview mit boersengefluester.de verraten Finanzvorstand Christian Hellmuth und Investmentvorstand Alexander ... The post Deutsche Konsum REIT-AG: "So billig kann die Aktie ja nicht ewig bleiben" appeared first on Boersengefluester.

