Der Ether-Kurs hat seit seinem Tiefpunkt im Juni um satte 106 Prozent zugelegt. Damit übertrifft die weltweit zweitgrößte Kryptowährung ihren Konkurrenten Bitcoin. Was sind die Gründe und wie nachhaltig ist die Rally?

Während der Bitcoin-Kurs weiterhin taumelt, überflügelt der Konkurrent Ether den Markt: Obwohl die Kryptowährung heute um mehr als sechs Prozent an Wert verloren hat, hat sich der Kurs seit seinem Tiefstand von 880.93 US-Dollar am 19. Juni mehr als verdoppelt. Der Bitcoin verzeichnet hingegen lediglich einen Kursanstieg von knapp einem Drittel seit seinem Juni-Tiefstand von 17,601 US-Dollar.

Die gegensätzliche Entwicklung der beiden Kryptowährungen hat vor allem einen Grund: Das große Update in der Ethereum-Blockchain, das unter dem Titel "The Merge" - zu deutsch: die Verschmelzung - läuft. Voraussichtlich am 15. September wird das System von Proof of Work (Mining) auf Proof of Stake (Staking) umgestellt. "Das Ethereum-Upgrade ist derzeit so ein einflussreiches Narrativ in der Krypto-Community, dass Ether Bitcoin trotz Krise überflügelt hat", teilte Antoni Trenchev, Mitgründer der Krypto-Trading-Plattform Nexo, CNBC mit. "Eine Blockchain, die sich als energieeffizient verkauft, wird die Massen immer für sich gewinnen. Das erklärt Ethers Überholspur bereits vor dem Merge."

Zukünftig müssen Nutzer keine komplizierten Algorithmen mehr entschlüsseln und Gleichungen ausrechnen, um die Kryptowährung herzustellen. Stattdessen können sie - vereinfacht gesagt - mit ihren Anteilen an der Digitalwährung Transaktionen bestätigen und so zur Sicherheit des Netzwerkes beitragen. In beiden Fällen belohnt sie das System.

Viele Nutzer befürworten das Ethereum-Update, das ein energiesparendes und schnelleres Netzwerk verspricht. Außerdem benötigen Menschen nach dem Update weniger leistungsstarke Grafikkarten, wenn sie auf die Blockchain zugreifen wollen.

Mit Blick auf die Umstellung Mitte September ist seit einigen Wochen eine Ether-Rally in Gange. Die wird allerdings moderat verlaufen, so die Meinung einiger Analysten: Jacob Joseph, Datenanalyst bei CryptoCompare, kommentiert: "Für den Rest des Monats ist keine Verkündung der Notenbank Fed angesetzt und auch der Aktienmarkt erholt sich erstmal nicht. Es ist denkbar, dass die Ethereum-Rally weitergeht, während wir auf den Merge zusteuern." Gleichzeitig räumte er aber auch ein: "In der Vergangenheit waren 2.000 US-Dollar eine harte Grenze für Ether-Anleger. Damit Anleger dieses Mal über diese Marke gehen, braucht die Kryptowährung mehr Wind in den Segeln." Des Weiteren sei es unwahrscheinlich, dass Bitcoin in naher Zukunft aufholt.

Sowohl Bitcoin als auch Ether bewegen sich derzeit über 60 Prozent unter ihren historischen Höchstständen vor dem Crash im vergangenen November. Insolvenz, Liquiditätsprobleme und gescheiterte Projekte hatten den Wert des Marktes um fast zwei Billionen US-Dollar heruntergedrückt.

Autorin: Sarah Stemper, wallstreet:online Zentralredaktion

