Im schwachen Marktumfeld setzen die deutschen Stahlaktien ihre Berg- und Talfahrt am Freitag fort. Thyssenkrupp, Salzgitter und Klöckner & Co verlieren angesichts der wieder aufflammenden Rezessionssorgen, die viele zyklische Aktien unter Druck setzen, deutlich an Boden. Die Situation bleibt nach wie vor komplex.Die hohen Erzeugerpreise in Deutschland haben gezeigt, dass der Inflationsdruck nach wie vor nicht nachlässt. Das verschärft die Sorgen vor schnell steigenden Zinsen, was die ohnehin ...

