Die Aussicht auf eine Finanzspritze in Milliardenhöhe lässt Aktionäre auf bessere Zeiten hoffen - und färbte auch auf andere Essen- Lieferdienste ab.

Diese Nachricht gab der Aktie von Just Eat Takeaway (Just Eat) deutlichen Auftrieb: kurz nachdem die Briten vermeldeten, dass sie ihre 33-prozentige Beteiligung am brasilianischen Essenslieferdienst iFood an Prosus verkaufen werden, stieg der Kurs um über 35 Prozent an. Kein Wunder, denn der Deal könnte Just Eat bis zu 1,8 Milliarden Euro in die Kasse spülen. Diese setzen sich aus einem Verkaufspreis von 1,5 Milliarden Euro zusammen, sowie eine leistungsabhängige Komponente von maximal 300 Millionen Euro. Den Erlös will die Lieferando-Mutter dazu nutzen, ihre Bilanz zu stärken und ausstehende Rückzahlungen zu leisten.

Auch wenn das Angebot niedriger ausfiel, als vor einem Jahr - damals hatten 2,3 Milliarden Euro im Raum gestanden - fiel der Tenor der Investoren positiv aus, da Sorgen bezüglich der Finanzstärke von Just Eat damit erstmal ad acta gelegt sind. Sofern die Aktionäre zustimmen, soll die Transaktion im vierten Quartal 2022 finalisiert werden.

Dies scheint wahrscheinlich und die Neuigkeit färbte sogar positiv auf die Konkurrenz ab. Im Windschatten der guten Nachricht legten auch die Papiere von Delivery Hero und HelloFresh temporär stärker zu.

In den letzten Monaten hat die Essen-Lieferdienst-Branche einen wahren Kursrutsch erlebt, nachdem die Bestellungen parallel zu gelockerten Corona-Auflagen merklich nachließen. Zudem haben auch die steigenden Zinsen das Geschäft ausgebremst, da sie Refinanzierungen erschweren. In der Spitze verlor die Just-Eat-Aktie fast 90 Prozent an Wert, hat sich mittlerweile aber wieder gefangen.

Für 2023 peilt das Unternehmen ein positives Betriebsergebnis an und richtet den Fokus mittlerweile auch gezielter auf Profitabilität aus. Trotz des steilen Kursanstiegs sehen Analysten noch weiter Luft nach oben. Darunter auch das Analysehaus Jefferies, das ein Kursziel von 42,50 Euro prognostiziert und den Titel damit als klaren Kaufkandidat wertet.

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: NL0012015705,DE000A2E4K43,DE000A161408