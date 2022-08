Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Sonntag, 28. August 2022, 12.00 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzAus "ZDF-Fernsehgarten" wird "Rock im Garten" - das größte TV-Rock-Festival. Messerscharf, bruchsicher und rockig-schick ist es mit Service, Aktionen und bester Musik ausgestattet.Gäste: Mando Diao, The Rasmus, Doro, Saltatio Mortis, Kissin' Dynamite, The Baseballs, Smash into Pieces, Bonfire, Blind Channel, H.E.A.T, Visions of Atlantis und Nanowar of Steel.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5301080