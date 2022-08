Düsseldorf (ots) -Im Rahmen von DIGITAL SEEDS, dem HUAWEI-Nachwuchsprogramm für digitale Entdeckerinnen und Entdecker, hatten auch dieses Jahr wieder interessierte Studierende die Chance, sich aktiv in die dynamische Geschäftswelt der Digitalisierung einzubringen und sich in einem Ideationsprozess um eine Reise nach China zu bewerben.Gemeinsam mit dem Medienpartner Handelsblatt Media Group und der Stadt Düsseldorf wurde von HUAWEI ein umfangreiches Programm mit Weiterbildungsmöglichkeiten und Design Thinking-Workshops für 200 Teilnehmende angeboten. Die dort entwickelten Ideen wurden von den im Laufe des Programms gebildeten, insgesamt 33 Studienrenden-Teams in thematisch getrennten Pre-Pitches im Laufe des Sommers in Neunkirchen/Saar (Mobilität), Berlin (Nachhaltigkeit) und München (Metaverse) präsentiert. Pro Themenblock kamen fünf Teams in die Endauswahl und durften sich mit ihren weiter ausgefeilten und schließlich zu zukunftsfähigen und marktgerechten digitalen Produkten und Geschäftsmodellen ausgewachsenen Ideen der hochkarätig besetzten Jury des finalen IDEATHON-Wettbewerbs in Düsseldorf im Rahmen des Digital Demo Days stellen.Diese Gewinner-Teams haben sich nun für ihre Reise nach China qualifiziert:- Mobilität: Drive2Gether, First Responder, Smart Truck- Nachhaltigkeit: Lipophil, Reparto, TailorMed- Metaverse: triscan, braVR, YouWorkCarsten Senz, Vice President Corporate Communications von HUAWEI Deutschland: "Wir haben aus langjähriger Erfahrung mit DIGITAL SEEDS ein hochattraktives Programm für Studierende aus Deutschland und der Schweiz etabliert, in dem wir die jungen Menschen aus der Theorie in die Praxis katapultieren. Wir vermitteln unserem Nachwuchs das Handwerkszeug, um digitale Lösungen eigenständig als unternehmerisch Handelnde in innovativen Geschäftsmodellen auf die Straße zu bringen. Sie lernen dabei andere und sich selbst beim Teambuilding näher kennen und entwickeln Erfahrungen als Macher*innen und Führungskräfte, die sie als Gründer*innen oder Intrapreneur*innen in die deutsche Wirtschaft einbringen. Wir haben heute wieder gesehen, dass engagierte und begeisterte Menschen innerhalb kurzer Zeit Großes leisten können. Insbesondere den Gewinnerinnen und Gewinnern der Reise nach China ist zu gratulieren. Der internationale Austausch wird ihnen zur weiteren Perspektiverweiterung dienen und ihnen die Herausforderungen modernen Unternehmertums im globalen Kontext vor Augen führen."Christian Sellmann, Mitglied der Geschäftsleitung der Handelsblatt Media Group, ist sehr zufrieden mit der diesjährigen Initiative: "Wir sind von dem Engagement und dem Innovationsgeist, der von der DIGITAL SEEDS-Initiative ausgeht, wirklich beeindruckt und freuen uns sehr, diese unterstützen zu dürfen. Die jungen Menschen hier haben in jeglicher Hinsicht neue Türen aufgestoßen. Mehr denn je müssen wir gegenüber anderen Kulturen - wie China - offen bleiben, uns mit ihnen beschäftigten und voneinander lernen. Die mit der Initiative verbundenen kraftvollen Anstöße gehen dabei weit über rein technologische Aspekte hinaus."Dr. Michael Rauterkus, Beigeordneter für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation der Landeshauptstadt Düsseldorf, zeigt sich beeindruckt: "Ich bin beeindruckt von den vielen Ideen und Projekten, die die Teams seit April entwickelt haben. Die Initiative DIGITAL SEEDS von HUAWEI trägt maßgeblich dazu bei, den Unternehmergeist unter den Studierenden zu fördern und passt perfekt zur Startup City Düsseldorf und dem Digital Demo Day."In den aufregenden Metropolen Shenzhen, Shanghai und Peking erwartet die Siegerinnen und Sieger nun der Kontakt mit Start-ups, Tech-Konzernen, Innovation-Hubs, Thinktanks und Universitäten sowie ein weiteres "Ideathon"-Wochenende mit chinesischen Studierenden, bei dem die erworbenen Kenntnisse nochmals in einer neuen Umgebung getestet werden.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 197.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsEmail: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108888/5301075