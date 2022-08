Shell Deutschland hat sich mit der Schaltbau Holding über die vollständige Übernahme der SBRS GmbH verständigt. Das Unternehmen bietet Ladeinfrastruktur-Lösungen für E-Busse, E-Lkw und auch E-Schiffe von der Planung, Umsetzung bis zum Betrieb an. Mit der Übernahme von SBRS will Shell seine Position im Bereich E-Bus-Ladelösungen stärken und auf dem europäischen Markt für E-Lkw-Lösungen sowie in weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...