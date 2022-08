In dieser Woche konnte Canadian Solar mit starken Quartalszahlen beeindrucken. Das Der Aktienkurs schnellte nach oben, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognose verbesserte. Damit hatten Analysten nicht gerechnet.

Der Solarpanel-Hersteller Canadian Solar übertrifft mit seinen aktuellen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten deutlich. Umsatz und Gewinn fielen höher aus als eingeschätzt - auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen hob daraufhin seine Jahresprognose an und die Anleger reagierten prompt: Sie sorgten am Donnerstag für einen steilen Kursanstieg mit neuen Spitzenwerten. Bisher hatte das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 7 bis 7,5 Milliarden Dollar gerechnet. Nun erwartet es bis zu 8 Milliarden Dollar.

Insgesamt stieg der Umsatz der Kanadier gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 62 Prozent auf 2,31 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich mit einem Ergebnis in Höhe von 2,23 Milliarden Dollar gerechnet. Auch beim Reingewinn steigerte sich das Unternehmen: Der Nettogewinn fiel mit 88,56 Millionen Dollar fast fünfmal so hoch aus wie noch im Vorjahresquartal (18,54 Millionen Dollar).

Für Anleger bedeutet das einen Gewinn in Höhe von rund 1,07 US-Dollar pro Aktie, im Vorjahr sind es nur 0,18 Dollar pro Aktie gewesen. Auch hier waren Analysten von deutlich niedrigeren Werten ausgegangen und hatten lediglich ein Plus von 0,48 Dollar pro Aktie in Aussicht gestellt.

Die Reaktionen an der Börse ließen nicht lange auf sich warten: Am Donnerstag kletterte die Aktie auf einen neuen Höchstwert und notierte zwischenzeitlich bei 46,74 Euro. Am Freitagmorgen lag das Papier dann zwar nur noch bei 45,01 Euro, doch das ist im Vergleich immer noch stark: Anfang der Woche hatte die Aktie noch bei rund 41 Euro notiert.

Die guten Quartalszahlen sind dem Unternehmen zufolge hauptsächlich auf mehr Projekte, größere Versandmengen und durchschnittlich höhere Verkaufspreise zurückzuführen. Außerdem wächst das Geschäft mit effizienteren Batteriespeichern stark.

Zwar wird die Aktie aktuell nur von wenigen Analysten gecovert - doch das Chancenprofil wirkt zukunftsfähig. Allerdings ist der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten bereits um mehr als 50 Prozent gestiegen und mit einem aktuellen KGV von über 17 aktuell kein Schnäppchen.

(js) für die wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: CA1366351098