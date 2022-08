Bereits am Mittwoch zeigten die Anleger sich schockiert über die jüngsten Ergebnisse bei Uniper. Aufgrund fehlender Gaslieferungen aus Russland häufte der Versorger Verluste von schwindelerregenden 12 Milliarden Euro an. Die Aktie reagierte mit einem Kurssturz von mehr als 12 Prozent.Tags darauf schien der Schock auf Anlegerseite noch immer nicht ganz verdaut zu sein, denn auch gestern purzelte der Kurs von Uniper (DE000UNSE018) im hohen Tempo in Richtung Süden. Mit einem Minus von 4,11 Prozent ging es bis auf 6,52 Euro abwärts und eine Erholung zeichnet ...

