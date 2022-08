Borussia Dortmund will im Jahr 2023/2024 endlich wieder Gewinn erzielen!

Werbung



Nach einem Minus von 72 Millionen Euro im Vorjahr hat Borussia Dortmund auch in diesem Jahr rote Zahlen geschrieben. In der vergangenen Spielzeit hat der Verein einen Verlust in Höhe von 35 Millionen Euro eingefahren. Die Gründe dafür sind vielfältig: Zum einen konnte der Fußball-Klub aufgrund der Corona Pandemie nur rund 40 Prozent der Eintrittskarten anbieten. Zum anderen konnten aufgrund des frühen Ausscheidens in der Champions League nur 145 Millionen Euro statt 187 Millionen Euro aus der TV-Vermarktung umgesetzt werden. Dennoch konnte Borussia Dortmund vor allem wegen der Mehreinnahmen beim Spielbetrieb seinen Umsatz von 258,6 Millionen Euro auf 456,8 Millionen Euro im Vorjahresvergleich steigern. Ab dem Jahr 2023/2024 will Borussia Dortmund wieder schwarze Zahlen schreiben, auch wenn dieses Ziel im besten Fall schon ein Jahr in der Saison 2022/2023 früher umgesetzt werden soll. Gerade der Transfer des norwegischen Stürmer-Stars Erling Haaland für 75 Millionen Euro wird erst im kommenden Geschäftsjahr gültig und sorgt somit für vorsichtigen Optimismus. Außerdem ist bis zur Fußball-WM im November jedes Spiel des BVB restlos ausverkauft.





