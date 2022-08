Frankfurt (ots) -



Wenn Grünen-Spitzenpolitiker wie Robert Habeck und Winfried Kretschmann Tipps zum Energiesparen durch kürzeres Duschen oder Gebrauch von Waschlappen geben, löst das bei manchen Häme aus, andere wollen sich ihre Körperpflege nicht von der Politik diktieren lassen. Menschen in der Ukraine, würden ihre Probleme gern gegen unsere tauschen. Es gibt aber hierzulande auch jene, die längst darauf achten, wie oft sie verreisen, tanken und duschen. Familien, die von der Inflation überlastet sind oder Rentner, die bei den "Tafeln" essen. In Deutschland wird den strauchelnden Gasversorgern mit einer Umlage geholfen - die alle Verbraucher zahlen. Die Bundesregierung gleicht die Lasten nicht nach Bedürftigkeit aus, sondern pauschal. Das hilft dem sozialen Frieden nur, wenn man Proteste aus dem Mittelstand erwartet - was nicht auszuschließen ist. Ein Anreiz zum Energiesparen setzt man aber nicht. Und höhere Belastung selbst bei Profiteuren auszuschließen, ist obendrein das Gegenteil von gerecht.



