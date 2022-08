DJ Aktien Schweiz schließen knapp behauptet - Schwergewichte im Plus

ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Verluste hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Freitag ausgewiesen. Erneut zeigten sich Anleger vorsichtig, zumal vor dem Wochenende. Zurückhaltung war auch wegen der jüngsten Aussagen von Fed-Repräsentanten angesagt, die sich tendenziell für einen straffen Kurs ausgesprochen hatten. So sagte der Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, am späten Donnerstag, er neige dazu, eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte im September zu unterstützen. Dies wäre die dritte ungewöhnlich hohe Zinserhöhung der Fed in Folge.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 11.157 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 5 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 30,77 (zuvor: 18,35) Millionen Aktien.

Dass der Leitindex nur leicht im Minus notierte, verdankte er den Indexschwergewichten. Nestle liefen um 0,4 Prozent aufwärts, Novartis um 1,1 Prozent und Roche ebenfalls um 1,1 Prozent. Finanzwerte standen unter Druck. Credit Suisse verloren 3,9 Prozent und UBS 3,2 Prozent. Auch Technologiewerte wie Logitech (-3,2%) oder AMS-Osram (-4,6%) mussten Federn lassen.

Sonova verteuerten sich um 2 Prozent. Der Anbieter von Hörlösungen erwirbt die chinesische Hysound-Gruppe, eine der führenden Ketten von Hörakustikgeschäften in China.

Außerhalb des SMI machte U-Blox (+22%) mit Geschäftszahlen von sich reden. Voll des Lobes ist das Analysehaus Baader. Der Experte geht davon aus, dass der Markt das Wachstumspotenzial des Unternehmens unterschätzt und rechnet mittelfristig mit Aufwärtsrevisionen bei den Schätzungen. Das deutlich oberhalb der Erwartung ausgefallenen Margenwachstum habe den operativen Gewinn beflügelt, der mit 54 Millionen Franken gleich doppelt so hoch wie vom Konsens erwartet ausgefallen sei.

August 19, 2022

