DJ PTA-DD: DEWB AG Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Jena (pta018/19.08.2022/18:13) - Mitteilung

Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, 1 sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Marco Scheidler 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für 3 Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name DEWB AG Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG b) LEI 529900DCWYI92XM86065 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Aktienoption mit (bedingtem) Bezugsrecht auf Aktien b) Art des Geschäfts Sonstiges Annahme der Gewährung von 200.000 Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramm 2022 der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG für Mitglieder des Vorstands und ausgewählte Führungskräfte der Gesellschaft (Hauptversammlung vom 9. Juni 2022 gemäß dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 10). Die Ausübbarkeit der Aktienoptionen hängt insbesondere von der Erfolgszielerreichung und dem Ablauf der vierjährigen Wartefrist ab. Der Ausübungspreis der jeweiligen Aktienoption beträgt 1,80 EUR. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms c) Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar e) Datum des Geschäfts 19.08.2022 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

