Die Risiken durch Hackerangriffe nehmen zu. Und auch die Schäden sind ordentlich, erklärt Volker Schilling, Vorstand bei Greiff Capital Management. Im Jahr 2021 haben deutsche Unternehmen laut Schilling 220 Milliarden Euro durch digitale Angriffe verloren. Ein effektiver Schutz kann also echtes Geld sparen. Das Thema ist so wichtig wie komplex. Daten müssen gesichert und Netzwerke geschützt werden. Mit einem einfachen Virenscanner ist es nicht getan. "Die Zukunft ist gewaltig" für Unternehmen in der Branche, meint Schilling. Auf welche Cybersecurity-Aktien er jetzt setzt und welche anderen Möglichkeiten Anleger haben. Jetzt einschalten! Kapitel 0:00 Einleitung 0:45 Warum Cybersecurity - 4:30 Starkes Wachstum 7:30 Palo Alto Networks 10:42 Fortinet 12:20 Potenzial für Cybersecurity-Aktien