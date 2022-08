The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.08.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.08.2022



ISIN Name

DE000A1NZLQ9 WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX

DE000A1NZLR7 WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX

DE000A1NZLS5 WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX

DE000A1N3G19 WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX

DE000A0LP781 GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO

DE000A0N62D7 WITR MET.SEC.DZ07/UN.XPT

DE000A0N62E5 WITR MET.SEC.DZ07/UN.XPD

DE000A0N62F2 WITR MET.SEC.DZ07/UN.XAG

DE000A0N62G0 WITR MET.SEC.DZ07/UN.XAU

DE000A0N62H8 WITR MET.SEC.DZ07/UN.BSKT

DE000A1DCTL3 WITR MET.SEC.DZ09/UN.XAU

DE000A1DFSA1 WITR FOR.EXC.DZ09/UN.CUR.

DE000A1DFSB9 WITR FOR.EXC.DZ10/UN.CUR.

DE000A1DFSE3 WITR FOR.EXC.DZ10/UN.CUR.

DE000A1DFSF0 WITR FOR.EXC.DZ10/UN.CUR.

DE000A1DFSG8 WITR FOR.EXC.DZ10/UN.CUR.

DE000A1DFSJ2 WITR FOR.EXC.DZ10/UN.CUR.

DE000A1EK0K5 WITR FOR.EXC.DZ10/UN.CUR.

DE000A1EK0L3 WITR FOR.EXC.DZ10/UN.CUR.

DE000A1EK0P4 WITR FOR.EXC.DZ10/UN.CUR.

DE000A1EK0V2 WITR FOR.EXC.DZ10/UN.CUR.

DE000A1EK0W0 WITR FOR.EXC.DZ10/UN.CUR.

DE000A1NZLJ4 WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX

DE000A1NZLK2 WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX

DE000A1NZLL0 WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX

DE000A1NZLM8 WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX

DE000A1NZLN6 WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX

DE000A1NZLP1 WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX

DE000A1RX996 WISDOMTREE.HMS.Z12/UN.XAU

DE000A1Y7Y36 WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX

DE000A12Z314 WITR FOR.EXC.DZ14/UN.CUR.

DE000A12Z322 WITR FOR.EXC.DZ14/UN.CUR.

DE000A3GNQ18 WITR.MET.SEC.Z20/UNL XAU

US81362J2096 SECOND SIGHT MED.PRODUCT.

