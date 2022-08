Großer Katzenjammer heute bei allen PayPal-Anteilseignern. So müssen die Aktien einen Verlust von rund drei Prozent hinnehmen. Mit dieser Performance bildet der Titel das Schlusslicht. Werden Anleger damit zum Bärenfutter?

Auch wenn man es kaum glauben mag, aber die Technik ist trotz des Rücksetzers positiv. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. Momentan müsste die Aktie rund sieben Prozent für neue 4-Wochen-Hochs steigen. Bisher bedeuten 103,03 USD diesen Höchstwert. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen. ...

