Die Aktie von PayPal hat ihren Anlauf auf das Jahreshoch von 70,66 Dollar abgebrochen und auf seit Wochenanfang wieder spürbar an Boden verloren. Analyst Jason Kupferberg von der Bank of America (BofA) macht dafür die wieder steigende Fokussierung auf den harten Wettbewerb in der Branche verantwortlich. Dazu hat zuletzt auch Apple beigetragen.Zum Start der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC am Montag hatte Apple nicht nur Einblicke in die künftige KI-Strategie gegeben, sondern auch neue Payment-Features ...

Den vollständigen Artikel lesen ...