"Wenn Sie dieses Ziel erreichen, geschieht etwas Großartiges"

Der italienische Olympiasieger und Europameister Gianmarco Tamberi berichtet über seine Motivation und Ziele für die "Only See Great"-Kampagne von Puma

Sechs Jahre nach seiner ersten Goldmedaille erringt Gianmarco Tamberi erneut den Europameistertitel und spricht in einem Videointerview mit dem Sportartikelhersteller Puma über seine Motivation, Leistungen auf höchstem Niveau zu erbringen.

