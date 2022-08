Der deutsche Aktienmarkt tendiert am Wochenausklang kurz vor Handelsschluss schwächer. Vor allem der starke Anstieg der deutschen Erzeugerpreise von 32,7 % im Juni auf 37,2 % im Juli dämpfte die Hoffnung der Investoren auf wieder fallende Inflationsraten. Bei den Einzelwerten gibt TUI heute ebenso nach wie K+S. Regelrecht implodiert ist die Aktie von Bed Bath & Beyond, hingegen kann die Aktie von BP der Gesamtmarktschwäche trotzen und legt leicht zu.Die deutschen Aktien zeigen sich zum Wochenausklang am Freitag schwächer. Der Anstieg der deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...