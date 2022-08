DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Bestellung von Frau Pilar de la Huerta Martinez zum neuen Finanzvorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta022/19.08.2022/21:15) - Die Biofrontera AG gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Biofrontera AG am heutigen Tag beschlossen hat, Frau Pilar de la Huerta Martinez mit Wirkung zum 12. September 2022 zum neuen Finanzvorstand der Biofrontera AG zu bestellen. Frau Pilar de la Huerta ist seit über 25 Jahren als CEO und CFO verschiedenster Technologieunternehmen im Bereich Pharma und Healthcare tätig.

