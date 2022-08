Die Corona-Lage scheint sich dieser Tage wieder zu beruhigen. Nicht nur in Deutschland sind die Inzidenzen zuletzt deutlich gesunken. Außer in Japan und Südkorea gibt es mittlerweile keine 7-Tage-Inzindenz mehr im vierstelligen Bereich zu sehen. Was eigentlich eine gute Nachricht ist, sorgt an der Börse auch für manch besorgtes Gesicht.Schließlich geht mit sinkenden Corona-Zahlen auch die Erwartung einher, dass Impfstoffe künftig weniger gefragt sein könnten. Die Aktie von BioNTech (US09075V1026) zeigt so wieder einmal eine Phase der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...