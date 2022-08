Nachdem es zuletzt ruhig um Terra Luna geworden war, meldet sich Do Kwon nun wieder zurück und gibt dabei Fehler im Risikomanagement zu. Nachdem der Zusammenbruch von Terra (LUNA) nun etwas über zwei Monate her ist, hat sich der Terra Form Labs-CEO Do Kwon erneut zu Wort gemeldet und dabei zugegeben, dass er die Risiken des Stablecoins TerraUSD (UST) unterschätzt ...

