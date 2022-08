München (ots) -Auftakt geglückt! Das DBB-Team besiegt Tschechien im Halbfinale des Supercups mit 101:90 und zieht ins Finale gegen Serbien (Samstag, ab 18.15 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport). "In der Offensive haben wir sehr gut zusammengespielt. Wir haben den Ball bewegt und offene Würfe kreiert", lobte Bundestrainer Gordon Herbert, der trotzdem bemängelte: "An der Defense müssen wir aber noch ein bisschen arbeiten." Auch Johannes Voigtmann war trotz Sieges nicht ganz zufrieden: "Alles in allem haben wir uns nicht wirklich mit Ruhm bekleckert." Ein paar Minuten vor Ende der Partie gab es noch einen Schreckmoment, als Dennis Schröder verletzt ausgewechselt werden musste: "Er hat etwas am Fußgelenk. Damit hatte er in der Vergangenheit schon öfters Probleme. Hoffentlich ist alles in Ordnung", gab Herbert ein Update. Auch um NBA-Star Daniel Theis muss sich der Bundestrainer für EuroBasket sorgen. Für Theis wird im Finale erstmals Nick Weiler-Babb für Deutschland auflaufen.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages mit dem neuen Experten Per Günther - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen startet das Finale zwischen Deutschland und Serbien - ab 18.15 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport.DEUTSCHLAND - Tschechien 101:90Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt das Halbfinale im Supercup gegen Tschechien und zieht damit ins Finale gegen Serbien ein.Der Link zum Spiel: https://thinxpool.files.com/f/6ea01f81115db62fBundestrainer Gordon Herbert: "In der Offensive haben wir sehr gut zusammengespielt. Wir haben den Ball bewegt und offene Würfe kreiert. Das war sehr gut. In der Defense müssen wir aber noch ein bisschen Arbeiten."Dennis Schröder verletzte sich in der Schlussphase und konnte nicht weiterspielen. Herbert zu seinem Zustand: "Ich bin nicht sicher. Er hat etwas am Fußgelenk. Damit hatte er in der Vergangenheit schon öfters Probleme. Hoffentlich ist alles in Ordnung."Zum Finale gegen Serbien: "Das wird schwer. Es wird sehr physisch werden, aber das brauchen wir."Johannes Voigtmann: "Alles in allem haben wir uns nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Gerade in der Verteidigung war es ein bisschen "sloppy", wie man so schön sagt. Offensiv lief der Ball ganz gut, aber wir haben uns hohe Ziele gesteckt. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen noch vieles verbessern."Andreas Obst: "Ich denke, wir hatten Höhen, aber auch Tiefen. Defensiv haben wir zu viele Punkte erlaubt. Offensiv hatten wir einen guten Rhythmus. Aber wir haben noch Luft nach oben."MagentaSport-Experte Per Günther, was besser werden muss: "Die Defensive, aber bei der EM kommt noch mehr Intensität rein. Gerade in der 2. Halbzeit plätscherte das so vor sich hin. Die große Aufgabe wird jetzt die Integration der neuen Spieler sein. Ansonsten sieht das aus meiner Sicht schon deutlich besser aus als bei den Spielen davor.""Das zweiköpfige Monster": Schröder und WagnerMagentaSport-Experte Per Günther vor dem Spiel über den neuen Kapitän Dennis Schröder: "Das ist erstmal ein tolles Zeichen. Dennis ist seit vielen Jahren einer der besten Spieler... Das ist jetzt nochmal eine andere Seite der Aufgabe. Momentan ist nicht so viel Unruhe im Kader. Wenn man jetzt einen Dennis bekommt, der nicht nur die Punkte macht, sondern auch die Mannschaft abseits vom Feld führt, das kann ein riesiges Zeichen sein. Aber ich finde, die schönste und größte Nachricht der Mannschaft ist, dass Franz Wagner da ist, dass er auch richtig Bock hat. Gegen Belgien hat er gezeigt, dass er direkt ein dominanter Spieler ist. Es ist jetzt nicht mehr Dennis und sein Gefolge, sondern gleich ein zweiköpfiges Monster."Dennis Schröder, über seine neue Rolle als Kapitän: "Das ist eine große Rolle... Ich will aber auch gerne Robin Benzing ansprechen: Was der die letzten Jahre für den DBB getan hat, ist Wahnsinn... Ich versuche, einfach nur das Beste für die Mannschaft zu tun, dass die Teamchemie passt und dass wir immer 110 Prozent bringen, wenn wir spielen."Per Günther über Nick Weiler-Babb, der als frisch eingebürgerter Spieler direkt zur Nationalmannschaft geordert wurde: "Ich denke, Einbürgerungen sind immer ein schwieriges Thema... Dem DBB würde ich keinen Vorwurf machen. So sind die Regeln... Aber der Zeitpunkt und das Turnier, das wirkt für mich schwierig. Ich kenne Nick seit 7 Jahren und wenn du jemand einbürgern willst, dann ist er das. Aber so wenige Tage vor der EM, wo die Spieler schon seit Jahren ein Auge draufhaben, dann jemanden nach Hause zu schicken, der auf dieses Highlight gewartet hat und jetzt nicht dabei sein wird, das ist schwierig."Basketball LIVE bei MagentaSportDer SupercupSamstag, 20.08.2022Ab 15.45 Uhr: Spiel um Platz 3: Italien - TschechienAb 18.15 Uhr: Finale: Serbien - DEUTSCHLAND