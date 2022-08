Du möchtest Aktien kaufen und in 25 Jahren nichts bereuen? Na ja, um ehrlich zu sein glaube ich, dass man als Anleger immer irgendetwas hat, das man anders machen würde. Und wenn es bloß ist, dass man in andere Chancen hätte investieren können. Allerdings gibt es einen einfachen Ansatz, mit dem man über einen derart langen Zeitraum zumindest kaum nennenswerte Verluste zu beklagen hat. Es gilt, dass Foolishe Investoren das in Summe sehen sollten. Aber mit einem spielend einfachen Weg ist es durchaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...