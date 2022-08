Der Neckarsulmer IT-Dienstleister Bechtle AG legte in der vergangenen Woche seine Geschäftszahlen für das 2. Quartal 2022 vor. Diese zeigen ein anhaltend starkes Wachstum, welches von den hohen Investitionen in die digitale Transformation ihrer Kunden getragen wird. Die Unternehmensleitung bestätigte die Gesamtjahresprognose und schaut trotz eines weiter herausfordernden Geschäftsumfeldes zuversichtlich in die Zukunft. Die Aktie von Bechtle weist damit ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis auf.In der vergangenen Woche legte die Neckarsulmer Bechtle AG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...