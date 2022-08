Rezension: Buch von Neven Subotic

"Tue Gutes und rede darüber" - an dieses geflügelte Wort dachte ich, als ich sah, dass sich in einer Bestseller-Liste ein Buch von Neven Subotic findet. Der Untertitel eher eine Küchenkalender-Weiseheit: ": "Warum der Weg zu einer besseren Welt bei uns selbst anfängtAls ich dann noch las, dass das Buch "mit Sonja Hartwig" geschrieben wurde, hätte ich bei einem anderen Autoren abgewinkt.Schon wieder so ein "Mehrfach-Millionär", der ein bisschen "Charity" macht und sich dafür bauchpinseln lässt - und seine Autobiographie noch nicht einmal selber schreibt, sondern dafür zum Beispiel eine Agentur beauftragt hat ...

