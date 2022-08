Investoren, die Aktien einzelner Unternehmen kaufen, sind im Grunde überheblich. So etwas hört man nicht nur von Menschen außerhalb der Aktienkultur, sondern neuerdings auch von namhaften Fondsmanagern. Es soll doch bitte jeder nur ETFs kaufen. Am besten gleich jene der super marktbreiten Sorte. Nur so steht man nicht im Verdacht, sich irgendeine Art von Wissen anzumaßen, das man in Wahrheit nicht besitzt. Denn nur wer gar nichts auswählt, hat genau richtig ausgewählt. Alles andere ist arrogant ...

