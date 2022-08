SAP ist einer der gewichtigsten Titel in Frankfurt. Freude macht die Aktie aber bereits seit zwei Jahren nicht mehr. Jetzt könnte alles noch ein bisschen schlimmer werden.Die Baisse bei SAP (DE0007164600) kam mit einer klaren Ansage. Der Vorstandsvorsitzende Christian Klein überraschte die Aktionäre vor zwei Jahren im Herbst 2020 damit, dass sie sich auf Jahre mit geringerem Gewinnwachstum einstellen müssen. SAP verpackte die Hiobsbotschaft, als wenn etwas Gutes daran wäre. Man stellte in Aussicht, dass die Umstellung auf Cloud-Umsätze am Ende zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...