Es ist aber auch verlockend. Die Anzeichen für fallende Kurse sind schließlich überall: hohe Inflation, steigende Leitzinsen, der Krieg in der Ukraine, der sich verschärfende Konflikt zwischen China und Taiwan, eine sich abzeichnende Energiekrise in Deutschland und so weiter. Da könnte man doch jetzt seine Aktien verkaufen und wieder einsteigen, wenn sich die Situation beruhigt hat. Möglichst zu günstigeren Kursen. Als Foolishe Anleger ist uns dieses Markttiming jedoch zuwider. Wir investieren langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...