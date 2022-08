In der Börsenwoche vom 08.08. - 12.08. befestigte sich das Strategiedepot / Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN SPEKULATIV auf Währungsbasis Euro gegenüber der Vorwoche moderat um + 0,4 %, wozu das in der letzten Woche brutto zu rd. 79 % investierte Aktienportfolio einen Performancebeitrag von + 1,0 % beisteuerte (d.h. Performancesenkung durch korrigierende Index-Short ETFs um - 0,6 %), hiermit allerdings selbst nach Bereinigung um seinen niedrigeren Investitionsgrad mit dem in der letzten Woche um + 2,2 % hochschnellenden MSCI WORLD (Euro)-Index nicht mithalten ...

