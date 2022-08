München (ots) -Autsch! Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft verliert ohne den neuen Dennis Schröder mit 56:83 das Supercup-Finale gegen Vize-Europameister Serbien. "Das war der erste richtige Härtetest und den haben wir nicht bestanden", monierte Johannes Voigtmann. Bundestrainer Gordon Herbert sah die Niederlage derweil eher als "gute Lehrstunde" an. Ein Fragezeichen steht nach dem Spiel immer noch hinter der Personalie um NBA-Star Daniel Theis. "Wir haben schon Moritz Wagner und Isaac Bonga verloren, deswegen wäre es sehr wichtig, wenn Daniel fit wird", so Herbert. Bei Schröder sieht es laut ihm wohl besser aus: "Ich denke, dass er zurückkommt."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Donnerstag geht es für die deutsche Nationalmannschaft schon wieder in der WM-Qualifikation gegen Schweden weiter - ab 18.15 Uhr live und kostenfrei bei MagentaSport.Serbien - Deutschland 83:56 - Theis weiter fraglich, Schröder denkbar, "dass er zurückkommt!"Die Serben spielen vor allem im 3. Viertel auf und lassen dem DBB-Team anschließend keinerlei Chance mehr.Der Link zu den Highlights vom Finale: https://cloud.thinxpool.de/s/5tEzXqGAsQnrPsLDeutschlands Nationaltrainer Gordon Herbert: "Wir wussten, dass wir gegen ein extrem talentiertes Team gespielt haben... Ich denke, im 1. Viertel konnten wir die Physis der Serben nicht unter Kontrolle bringen. Im 2. Viertel haben wir deutlich besseren Basketball gespielt, aber leider konnten wir das nicht mit in die 2. Halbzeit nehmen. Aber es war eine gute Lehrstunde für uns. Wir können mehr beim Verlieren lernen als beim Gewinnen."Daniel Theis wird auch bei der FIBA-WM-Qualifikation in Schweden fehlen. Herbert über die Chance, dass er dennoch bei der EM dabei ist: "Wir haben schon Moritz Wagner und Isaac Bonga verloren, deswegen wäre es sehr wichtig, wenn Daniel fit wird."Besser sieht es wohl bei Dennis Schröder aus, hofft Herbert: "Ich denke, dass er zurückkommt. Ich bin mir aber nicht sicher."Johannes Voigtmann: "Wir wissen, dass das ein Vorbereitungsspiel war. Ich habe gestern gesagt, das ist ein langer Weg. Wir wussten, was auf uns zukommt. Das war der erste richtige Härtetest und den haben wir nicht bestanden. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das in der kurzen Zeit aufarbeiten."Justus Hollatz: "In der 1. Halbzeit haben wir noch gut gefighted. In der 2. Halbzeit ist uns dann ein bisschen die Luft ausgegangen... Wir haben trotzdem nicht aufgegeben und haben alles versucht, aber es hat leider nicht gereicht."Der Bundestrainer hatte angekündigt, dass noch 2 Spieler von der kleinen Position gestrichen werden. Hat Hollatz Sorge um seinen Platz? "Nein, eigentlich nicht. Ich habe jetzt einfach spielen wollen und habe mich darauf konzentriert. Letztendlich hat der Trainer die Entscheidung und dann wird man sehen, ob ich es geschafft habe, oder nicht."Nick Weiler-Babb vor seinem ersten Spiel als deutscher Nationalspieler: "Ich freue mich sehr. Das wird eine große Erfahrung. Ich freue mich sehr auf diese Möglichkeit."Basketball LIVE bei MagentaSportDie FIBA-WM-QualifikationDonnerstag, 25.08.2022Ab 18.15 Uhr: Schweden - DEUTSCHLANDSonntag, 28.08.2022Ab 14.30 Uhr: DEUTSCHLAND - SlowenienPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5301439