Eine ganze Weile lang feierten die Börsen eine Sommerrallye und so manches Risiko wurde von den Anlegern schlicht ignoriert. Schon früh gab es Stimmen, die davor warnten, Inflation und Co. auf die leichte Schulter zu nehmen. Jene dürften sich nach den Ereignissen vor dem Wochenende nun bestätigt fühlen.Denn nachdem es in den letzten Tagen wieder einige bedenkliche Meldungen rund um die Inflation gab, etwa aus dem Vereinigten Königreich und Deutschland, schlugen die Rezessionsängste voll durch. In der Folge kam es am Freitag zu einem regelrechten ...

