Die Rohstoffindustrie ist eine Branche mit langer Tradition, die sich aber immer wieder neu erfunden und den modernen Gegebenheiten und Entwicklungen angepasst hat. Die Problemstellung dabei: Der Weg von der Entdeckung eines Rohstoffs-Vorkommens bis zum Abbau ist lang und kann gut und gerne 10 Jahre andauern. Umso eindrücklicher, dass es der Bergbau-Branche immer wieder gelungen ist, die notwendigen Rohstoffe für eine rasante Entwicklung der Menschheit bereitzustellen. Von 2011 bis 2018 waren die Rohstoffpreise zwischenzeitlich auf einem niedrigen Level, weswegen die meisten Unternehmen Investitionen in neue Rohstoffe deutlich herunterfuhren. Nun ist aber alles anders, die derzeitigen Herausforderungen und Entwicklungen verlangen nach vielen Rohstoffen, die derzeit noch nicht in entsprechenden Mengen gefördert werden.

Viele Analysten sprechen daher von einem "Superzyklus", der die Rohstoffmärkte erreicht hat. Die Veränderungen sind weitreichend, was auf Entwicklungen wie die voranschreitende E-Mobilität, die Zuwendung zu erneuerbaren Energien und auf Begebenheiten wie den Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist. Die Rohstoffpreise ziehen derzeit an, da die aktuelle Rohstoff-Nachfrage nicht von einen auf den anderen Tag bewältigt werden kann. In der Bergbau-Branche ist daher geschäftiges Treiben angesagt. Vor allem Rohstoffe wie Zink, Nickel, Lithium, Platin, Palladium, Kupfer und nicht zuletzt Graphit werden stark nachgefragt. Nun braucht es, wie schon so oft in den letzten Jahrzehnten, Unternehmen in der Rohstoffindustrie, die neue Entwicklungen - und damit auch die Weiterentwicklung der Industrie und Gesellschaft - möglich machen.

Bergbau-Aktien werden von den Rohstofftrends 2022 beeinflusst

Evolution Energy Minerals (ISIN: AU0000180200): Auch an der Börse kann sich der Superzyklus auf den Rohstoffmärkten bemerkbar machen. Das gilt vor allem bei der Entwicklung von Bergbau-Aktien. Bei dem Rohstoff Graphit tut sich dabei Evolution Energy Minerals hervor. Das australische Unternehmen treibt in Tansania das Chilalo-Graphitprojekt voran, eines der spannendsten und ambitioniertesten Graphit-Projekte auf der ganzen Welt. Die Gewinnung des Rohstoffs ist von großer Bedeutung, da dieser sowohl bei der Energiewende als auch bei der E-Mobilität eine wichtige Rolle spielt. Evolution Energy Minerals könnte also ein Profiteur der Rohstoff-Trends 2022 sein. Der junge Konzern, der 2021 gegründet wurde, hat den großen Vorteil, bereits eine bedeutende Quelle für einen wichtigen Zukunfts-Rohstoff gefunden zu haben.

Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64): Der Konzern mit Geschäftssitz in der Schweiz ist einer der wichtigsten in der Rohstoffbranche. Glencore ist vor allem im Bereich der Energieprodukte, der Metalle und der Mineralien tätig und hat damit rund um die Rohstofftrends 2022 gleich mehrere heiße Eisen im Feuer.

BHP Group (ISIN: AU000000BHP4): Klar, dass auch einer der größten und wichtigsten Rohstoff-Konzerne der Welt ein Profiteur der aktuellen Rohstofftrends sein kann. Das britisch-australische Unternehmen gewinnt und verarbeitet Erdgas, Erdöl und Mineralien.

Die Rohstoffbranche geht alle Trends mit

Eines hat sich in den letzten Jahrzehnten gezeigt: Die Rohstoffbranche ist so wandelbar, dass sie mit den Trends gehen kann - und diese oft sogar erst ermöglicht. Spannend ist dabei für alle Unternehmen und Anlegerinnen und Anlegerinnen, vorherzuahnen, welche Rohstoffe in nächster Zeit von Bedeutung sein könnten. Wer direkt in Rohstoffe investieren will, der kann sich folgende Rohstoff-ETFs genauer ansehen:

Market Access Rogers International Commodity (ISIN: LU0249326488)

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity (ISIN: LU1829218749)

L&G Longer Dated All Commodities (ISIN: IE00B4WPHX27)

-

