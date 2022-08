Ist Vonovia (WKN: A1ML7J) eine Aktie für immer? Interessant, das zu definieren. Wenn wir über den DAX-Wohnimmobilienkonzern sprechen, so sehen wir insbesondere eine moderate bis preiswerte Bewertung. Über 5 % Dividendenrendite sind mit diesem operativen Fokus lange nicht so einfach möglich. Aber die Verschuldung ist ein Grund, warum sich die Anleger jetzt vermehrt zurückziehen. Für immer ist ein langer Zeitraum. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass Vonovia einige Merkmale so mancher Für-immer-Aktien ...

