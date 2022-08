News von Trading-Treff.de Wie vermutet, oder auch befürchtet, ging es diese Woche in die Korrektur bei den Aktienmärkten. Die Verluste der grossen Indizes halten sich dabei in Grenzen. Der S&P500 verliert -1.21%, der Nasdaq100 -2.38%. Der ARKK ETF hingegen schmiert mal wieder so richtig ab mit -14.07%. Und das deutet auch auf nichts Gutes für meine Depots, die insgesamt -24.675,29 EUR verkraften müssen. Verlust von -24.675,29 EUR im Depot Auch bei ...

