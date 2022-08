Acht starke Growth-Aktien für Ihr Depot! https://bit.ly/3KbWjCV Jetzt kostenloses Exemplar des Smart Investor sichern. Während im Ukraine-Krieg keine Entspannung in Sicht sei, sieht Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, positive Zeichen auf dem Energiemarkt und bei der Gemütslage an den Aktienmärkten. Viele Unternehmen hätten ordentliche Ergebnisse vorgelegt. Warum und wo er aktuell gute Chancen für Aktien-Anleger sieht! Allerdings schwebt nach wie vor die Sorge vor einer Gaskrise im Winter über allem. Die Energiekrise sei von von Politik herbeigeführt, meint Hellmeyer. Das EU-Sanktionsregime gegen Russland sei stark "renovierungsbedürftigt". Die Politik lüge sich selbst "in die Tasche". Anstatt die Verbraucher und Unternehmen hierzulande in große Nöte zu bringen, gebe es eine einfache Lösung des Problems, die "mit einem Federstrich" umgesetzt werden könne. Mehr von Folker Hellmeyer sehen Sie im Interview! Kapitel 0:00 Einleitung 6:45 Lösungen für die Energiekrise 9:35 Was können die Notenbanken tun 16:00 Was können Anleger tun -