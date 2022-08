500 Euro in viele Aktien investieren: Das ist für mich ein vorsichtiger Versuch, aus der aktuellen Situation einen Vorteil zu ziehen, aber gleichzeitig nicht All-In zu gehen. Entweder weil die Bewertung bei Qualitätsaktien zu teuer ist oder vielleicht bei so manchen Growth-Aktien noch nicht günstig genug? Aber gehen wir heute in eine andere Richtung: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um 500 Euro in verschiedene Aktien zu investieren? Ist der Ansatz insgesamt geeignet für Foolishe Investoren? Sagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...