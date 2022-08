Aktien von Teladoc Health (WKN: A14VPK) habe ich bereits vor einigen Jahren gekauft. Inzwischen ist die Position zwar in meinem Depot im Minus, es hätte daher bis jetzt durchaus bessere Investitionen gegeben. Aber: Ich bereue es nicht, bei dieser Aktie zugeschlagen zu haben. In den letzten Quartalen zeigte sich jedoch zugegebenermaßen, dass die Investitionsthese einige Risse bekommen hat. Vor allem mein Vertrauen in das Top-Management ist ein wenig erschüttert. Milliardenschwere Abschreibungen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...