München (ots) -Die an Kuriositäten jetzt schon reiche Spielzeit setzt bei Duisburgs 3:0-Sieg in Meppen noch einen drauf: MSV-Keeper Vincent Müller erzielte das 2:0 nach einem harmlosen Freistoß aus rund 80 Metern, weil Meppens Abwehr nicht klärte und der Ball über den zu weit aufgerückten Keeper Kersken segelte. "Verwirrend" nannte Torschütze Müller seinen Treffer. Kapitän Moritz Stoppelkamp lobte ein "perfektes Spiel" und findet das Tor typisch für die neue Duisburger Stärke: "Im letzten Jahr hätten wir noch so ein Tor kassiert. Ich finde, dass wir im Moment sehr, sehr gut zusammenspielen, dass jeder für den anderen da ist. Dass wir uns den Fußball erarbeiten. Das sollte in diesem Jahr auch unsere Identität sein."Neuling Oldenburg sichert sich durch einen 1:0-Arbeitssieg gegen Verl die ersten 3 Punkte. Die ballverliebten, aber offensiv-schwachen Verler sind nun Letzter.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Sonntags - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen schließen der FSV Zwickau und Bayreuth den 5. Spieltag ab - 18.45 Uhr live bei MagentaSport.SV Meppen - MSV Duisburg 0:3Duisburg marschiert auf den 5. Platz, spielt besser als Meppen, hat bei seinen Toren allerdings auch Dusel: Eigentor, irres Torwart-Tor, Elfer-Tor bedeutet: 3:0-Auswärtserfolg!Meppens Trainer Stefan Krämer war bedient: "Das ist zu viel Achterbahn, wir müssen stabiler werden. Erste Halbzeit war noch ganz ok. Aber das 2. Tor darf nicht passieren, das zieht uns halt komplett den Stecker. Das darf uns nicht passieren. Das steht es 0:2 und du hast noch eine halbe Stunde Zeit. Aber wir verhalten uns dann doof."Krämer zum kuriosen 0:2: "Ich muss mit den Jungs sprechen - ich weiß nicht, welche Kommandos da gefallen sind...Eine Torwartdiskussion gibt's nicht."Vincent Müller war wirklich überrascht von seinem Treffer, hatte er den Treffer überhaupt richtig mitbekommen: "Ne - das war nicht mal der beste Ball. Viel zu weich. Dann bin ich zurück ins Zentrum gerannt. Dann schaue ich hin, der Ball titscht auf. Ich denke mir so: ok, den hat der Türhüter. Und auf einmal fliegt der drüber. Ich denke einfach nur so: was ist denn jetzt los.....Verwirrend war das, komplett. Was ist das passiert: ich habe gerade ein Tor geschossen. Ich muss die verhindern eigentlich.Kapitän Moritz Stoppelkamp war an allen Toren beteiligt, traf selbst zum 3. Mal: "Das war ein nahezu perfektes Spiel. Wir haben effektiv zugeschlagen in der 1. Halbzeit. Wir haben, natürlich, ein kurioses 2:0 gesehen. Danach war's viel einfacher!"Stoppelkamp erzielte 2014 selbst schon mal einen Treffer aus 82,3 Metern - Rekord gebrochen? "Weiß nicht, müssen mal das Maßband auspacken....Das Tor beschreibt ganz gut unsere aktuelle Situation. Im letzten Jahr hätten wir noch so ein Tor kassiert. Ich finde, dass wir im Moment sehr, sehr gut zusammenspielen, dass jeder für den anderen da ist. Dass wir uns den Fußball erarbeiten. Das sollte in diesem Jahr auch unsere Identität sein."VfB Oldenburg - SC Verl 1:0Oldenburg feiert den ersten Sieg in der 3. Liga, die spielerisch gefälligeren Verler warten dagegen weiter auf einen Dreier - nur ein Punkt, nur 2 erzielte Treffer, deshalb Letzter.Oldenburgs Trainer Dario Fossi über einen "Arbeitssieg": "Das hat ein paar Körner gekostet. Es ging heute über den Willen und dadurch haben wir uns den Sieg verdient.""Wir spielen Ballbesitz-Fußball, das ist super. Wir haben auch Spaß daran, aber am Ende müssen wir die Tore machen - das fehlt momentan", monierte Kapitän Corboz.Verls Trainer Michel Kniat über die Verler Sturmschwäche: "Allgemein war das Spiel von uns sehr schwach. Ich gestehe das den Jungs zu, aber wir müssen nächste Woche eine klare Reaktion zeigen."Zum letzten Platz: "Wir können die Tabelle lesen, jetzt laufen wir mit dem 5.Spieltag hinterher."Die 3. Liga live5. Spieltag - Montag, 22.08.2022Ab 18.45 Uhr: FSV Zwickau - SpVgg Bayreuth6. Spieltag - MagentaSport zeigt alle Spiele liveFreitag, 26.08.2022Ab 18.30 Uhr: Hallescher FC - SV MeppenSamstag, 27.08.2022Ab 13.45 Uhr live als Einzelspiel oder in der Konferenz: Viktoria Köln - TSV 1860 München, VfL Osnabrück - 1. FC Saarbrücken, FC Ingolstadt - SV Wehen Wiesbaden, SV Elversberg - Waldhof Mannheim, SC Verl - FSV Zwickau, SpVgg. Bayreuth - RW EssenSonntag, 28.08.2022Ab 12.45 Uhr: BVB II - SC Freiburg IIAb 13.45 Uhr: Erzgebirge Aue - Dynamo DresdenMontag; 29.08.2022Ab 18.45 Uhr: MSV Duisburg - VfB Oldenburg