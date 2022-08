Stuttgart (ots) -



Großbritannien stolpert in diesem Sommer führungslos von einer Krise in die andere.Boris Johnson verweilt im Amt, hat aber nur zu Urlaubsreisen und Vergnügungen wie dem Mitflug in einem Typhoon-Kampfjet Lust. Unterdessen vertreiben sich die beiden Bewerber ums Spitzenamt die Zeit mit einem "Urlaub von der Realität", wie Veteran Michael Gove treffend sagt. Die haushohe Favoritin, Außenministerin Liz Truss, umschmeichelt die höchstens 180 000 Tory-Mitglieder - 0,3 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung - mit dem Versprechen unbezahlbarer Steuersenkungen, Ex-Finanzminister Rishi Sunak will "bösartige" Kritik am Land unter Strafe stellen. Die Briten haben Besseres verdient.



