Dass 78 Prozent der Bürger laut einer Umfrage sagen, sie blickten "da nicht mehr durch", kann niemanden verwundern. Dabei ist das Chaos programmiert. Denn die Entlastungen müssten gerecht, angesichts des Klimawandels ökologisch sinnvoll, wirtschaftsschonend und einfach sein. Gerecht würde heißen: Bezieher von Sozialleistungen und die untere Mittelschicht bekommen kräftige Unterstützung, die anderen eher nichts. Doch darüber, was gerecht und ökologisch sinnvoll ist, gehen die Meinungen in der Ampel auseinander. Die Preise aber steigen weiter - und mit ihnen das Bedrohungsfühl in der Gesellschaft. Die Regierung muss sich deshalb am Riemen reißen!



